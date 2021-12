Neumünster : Unfall mit drei Verletzten: Raste ein Elektroauto plötzlich los?

Bei einem Unfall an der Ecke Sachsenring/Boostedter Straße in Neumünster wurden am Dienstagabend drei Menschen verletzt. Die Polizei untersucht, ob ein technischer Defekt die Ursache ist.

Neumünster | Drei Menschen wurden am Dienstagabend bei einem Unfall in Neumünster verletzt – zwei davon schwer. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen fuhr kurz nach 19 Uhr ein Mann (65) mit seinem Elektroauto, einem VW ID 3, auf der rechten Spur auf dem Sachsenring Richtung Holsatenring. Nach Auskunft des Fahrers beschleunigte der Abstandstempomat das F...

