Neumünster : Unfall in der Kieler Straße – Rollerfahrer schwebt in Lebensgefahr

Am Montag übersah ein Pick-Up-Fahrer einen Rollerfahrer in der Kieler Straße. Der Rollerfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Neumünster | Gegen 12.40 Uhr kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall in der Innenstadt. Dabei wurde ein 57-jähriger Motorrollerfahrer lebensgefährlich verletzt. Der Rollerfahrer fuhr auf der Kieler Straße stadtauswärts, ihm kam ein Pick-Up mit Anhänger entgegen. Der 46-jährige Fahrer des Pick-Up wollte in Höhe der Kieler Straße 112 nach links auf ein ...

