Wittorferfeld : Sperrmüll im Abfallwirtschaftszentrum Neumünster geht in Flammen auf – Rauch weithin zu sehen

Die Berufsfeuerwehr und die Wehren Wittorf und Gadeland sind über sieben Stunden am Padenstedter Weg im Einsatz. Am Sonntagmorgen gerät dann noch einmal ein Haufen in Brand. Rund 75 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Neumünster | Arbeitsreiches Wochenende für die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren in Neumünster: Gegen 15.15 Uhr am Sonnabend löste eine Brandmeldeanlage im Abfallwirtschaftszentrum Wittorferfeld aus. Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte des Löschzuges die Rauchschwaden aufsteigen und alarmierten auch die Wehren aus Wittorf und Gadeland. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.