Oberbürgermeisterwahl : Briefwahl in Neumünster: Rekordbeteiligung erwartet

Im Neuen Rathaus hat ab sofort jeder Bürger die Möglichkeit, seine Stimme für einen der fünf Kandidaten abzugeben.

Neumünster | Rund 64.000 Neumünsteraner können den neuen Oberbürgermeister von Neumünster bestimmen. Fünf Kandidaten treten an. Wahltag ist eigentlich der 9. Mai. Dann kann in einem der 43 Wahllokale in der Stadt (eines weniger als bei der letzten Wahl) gewählt werden. Doch seit Dienstag hat bereits das Briefwahlbüro im Raum 1.6 des Neuen Rathauses geöffnet. Und a...

