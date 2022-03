Nach Ylenia und Zeynep : Bei Starkregen kann Joerg Dao aus Neumünster sein Haus nicht verlassen

Weil die Stadt Neumünster bei Reparaturarbeiten einen Schotterweg am Hahnknüll zu hoch aufgeschüttet hat, fließt Regenwasser bei Joerg Dao in den Vorgarten. Bei starkem Regen kann er nun das Haus nicht mehr verlassen.

Neumünster | Joerg Dao steht in seiner Wohnungstür und winkt. Verlassen kann er die eigenen vier Wände bei stärkerem Regen nämlich nicht mehr. Direkt vor der Tür in seinem Vorgarten hat sich ein rund drei Meter großer Tümpel gebildet. Der Grund: Über Jahre habe die Stadt Schlaglöcher auf dem Schotterweg zum Grundstück einfach nur zugeschüttet, erklärt Vermieter He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.