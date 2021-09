Hansaring / Beethovenstraße : Auto fährt gegen Linienbus in Neumünster – Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag, 16. September, fuhr ein blauer Kleinwagen auf dem Hansaring Ecke Beethovenstraße in einen Linienbus.

21. September 2021, 17:05 Uhr

Neumünster | Die Polizei sucht nach der Fahrerin eines blauen Kleinwagens, vermutlich ein Ford Fiesta, die am Donnerstag gegen 14.55 Uhr einen Linienbus mit ihrem Auto angefahren haben soll.

Der 33-jährige Fahrer eines Linienbusses der Stadtwerke Neumünster fuhr auf dem Hansaring in Richtung Forstweg. Im Einmündungsbereich zur Beethovenstraße musste der Kleinwagen warten. Der Busfahrer sah noch, dass der Kleinwagen in der Beethovenstraße sehr weit in den Einmündungsbereich zum Hansaring hineingefahren war, er konnte zu dem Zeitpunkt aber problemlos an dem wartenden PKW vorbeifahren.

Fahrgast machte Busfahrer auf Schaden aufmerksam

An der nächsten Haltestelle am Schwimmbad machte ein Fahrgast den Busfahrer darauf aufmerksam, dass der blaue Wagen zuvor hinten rechts gegen den Bus gefahren sei. Das hatte der Busfahrer jedoch nicht bemerkt.

An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro, die Fahrerin des blauen Kleinwagens war nach dem Unfall flüchtig.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Neumünster sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise werden erbeten unter Tel. 9451330.