Bauarbeiten in Neumünster : Neue Gasleitung: Vier Jahre lang Behinderungen in der Kieler Straße

In der Kieler Straße wird die Gasleitung ausgetauscht. Die Umleitung führt durch Einfeld.

Neumünster | In den kommenden vier Jahren müssen sich Autofahrer immer wieder auf Behinderungen auf der Kieler Straße einstellen. Denn in dem Bereich zwischen der Dorfstraße in Einfeld und der Preetzer Landstraße in Tungendorf wird die Gasleitung saniert. In dieser Woche soll mit den Arbeiten im ersten von insgesamt vier Bauabschnitten zwischen der Dorfstraße u...

