Sturmtief „Nadia“ : Baum krachte in Haus – Feuerwehr Boostedt hatte viel zu tun

Die Freiwillige Feuerwehr Boostedt rückte zwölfmal am Sonntag aus. Der Wildpark Eekholt war wegen Sturmschäden am Sonntag für Besucher geschlossen.

Boostedt | Auch die freiwilligen Wehren im Umland waren seit Sonnabendabend unermüdlich im Einsatz. Allein in Boostedt mussten die Kameraden bis Sonntagmittag zwölfmal ausrücken. „Hauptsächlich ging es darum, umgestürzte Bäume zu räumen, aber auch Dachteile eines Schornsteins hatten sich gelöst“, schilderte Einsatzleiter Mirko Wittorf am Sonntag die Lage. Ein Baum durchbrach beim Sturz den Zaun des Munitionsdepots der Bundeswehr, auf zwei privaten Grundstücken brachen große Bäume und fielen auf Wohnhäuser. In einem Fall muss der Hauseigentümer eine Fachfirma beauftragen, um den Baum vom Hausdach entfernen zu lassen. Der Baum liegt sicher und kann keinen weiteren Schaden mehr verursachen", so Wittorf. Auch der Wildpark Eekholt hatte einige Sturmschäden zu verzeichnen und musste wegen der Aufräumarbeiten am Sonntag für die Besucher geschlossen bleiben. ...

