Bahnstrecke Kiel – Neumünster : Bau der Lärmschutzwände in Einfeld verzögert sich

Eigentlich sollte der Bau der Lärmschutzwände an der Bahnstrecke Kiel – Neumünster Mitte August fertig sein, doch die Arbeiten verzögern sich. Außerdem werden Eisenbahnbrücken in Neumünster saniert.

Neumünster | Ende Juni wurde mit dem Bau von rund vier Meter hohen Lärmschutzwänden an der Strecke Neumünster - Kiel in Einfeld begonnen, die Mitte August fertig sein sollten. Doch seit Wochen tut sich nichts mehr an der Strecke. Die rund 3,2 Kilometer lange grüne Wand, die zwischen dem Bahnübergang am Krückenkrug und der Zufahrt zum Dosenmoor gezogen werden sollt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.