Gert Rathje jetzt im Ruhestand : Josefine Scotti leitet nun die Bahnhofsmissionen in Neumünster, Kiel und Itzehoe

73 Ehrenamtliche zählt das Team der Bahnhofsmission bei der Diakonie Altholstein. 8150 Mal stand es im Jahr 2021 allein in Neumünster Reisenden hilfreich zur Seite.

Neumünster | Eigentlich wollte Gert Rathje immer zur See fahren, stattdessen wurde der Klausdorfer Diakon, der sich für Menschen und Kirche engagierte. 17 Jahre lang prägte der 64-jährige die Geschicke der Bahnhofsmission bei der Diakonie Altholstein. Jetzt wurde Rathje in den Ruhestand verabschiedet und mit Josefine Scotti (27) die Nachfolgerin vorgestellt. Rathje verantwortete als Leiter die Bahnhofsmissionen in Kiel, Neumünster und Itzehoe, die durch Spenden und Eigenmittel der Diakonie Altholstein finanziert werden. Daneben war er auch für „Bahnhofsmission mobil Schleswig-Holstein“ zuständig. Sie wird mit Mitteln des Landes und vom Verkehrsverbund Nah SH getragen. Einrichtung ist 127 Jahre alt, aber nicht antiquiert Schon seit 127 Jahren gibt es die Bahnhofsmission. „Der Name klingt antiquiert, ist aber durchaus jung und dynamisch“, sagt Diakonie-Chef Heinrich Deicke, der auch Vorsitzender des Landesverbands der Evangelischen Bahnhofsmission in der Nordkirche ist. Bahnhofsmission, das sei nicht Koffer tragen, sondern Hilfe in unterschiedlichen Lebenslagen. „Für alle, die sich auf den Weg machen und es allein nicht mehr schaffen, haben wir das Netzwerk der Bahnhofsmission“, so Deicke. Gert Rathje, der fast 40 Jahre im kirchlichen Dienst tätig ist und 2019 mit dem Goldenen Kronenkreuz ausgezeichnet wurde, kann da nur zustimmen. „Die Bahnhofsmission ist keine verstaubte Institution“, sagt er. Und am Namen sollte man nicht rüttelt, der sei eine Marke wie VW oder Tesa. Ein Buch könne er über das Erlebte schreiben. „Es gibt schöne Dinge, die mit fröhlichen Augen enden. Aber auch Leid und Tod“, sagt Rathje. Damit müssten die Mitarbeiter umgehen können. Man brauche dafür Ehrenamtler, die krisenfest sind, die aber auch solche Herausforderungen suchen. Rathje: „Man muss das Unvorhergesehene mögen.“ Mitarbeiter finden immer eine Lösung Wenn es oben auf dem Bahnsteig windig ist oder regnet, könne man sich in Neumünster in der Bahnhofsmission aufhalten, für fünf Minuten sitzen, einen Kaffee, Zuspruch oder eine hilfreiche Information bekommen, so Rahtje: „Geht nicht, gibt's nicht. Wir finden immer eine Lösung.“ Die dokumentierten 8150 Hilfeleistungen sind nur etwa halb so viel wie vor Corona und ein Abbild des Einbruchs im Reiseverkehr. Die Neue hat schon Ideen Nachfolgerin Josefine Scotti ist studierte Stadt- und Regionalentwicklerin, wohnt in Kiel und hat schon eigene Ideen. „Die Arbeit der Bahnhofsmission soll nicht an den Wänden des Bahnhofs enden“, sagt sie. Der Bahnhof sei als Quartier zu sehen. Ihr erstes Ziel sei die Pflege des bestehenden Netzwerks und das Knüpfen neuer Kontakte. „Die Ehrenamtsakquise steht bei mir ganz oben auf der Liste“, sagt sie. Gert Rathje kann sie da nur bestärken. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Mitarbeiter der Bahnhofsmission ehrenamtlich arbeiten“, sagt Rathje. Die Corona-Pandemie habe hier deutliche Einschnitte hinterlassen – auch weil viele der Ehrenamtler vom Alter her zur Risikogruppe gehören. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.