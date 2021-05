Bahnhof Neumünster : Fahrt ohne Fahrschein endet im Krankenhaus

Weil ein Mann offenbar unter dem Einfluss von Tabletten aggressiv wurde, rief die Bundespolizei einen Rettungswagen.

Neumünster | Seine Bahnreise ohne Ticket endete am Dienstagabend für einen 20-Jährigen in Neumünster im Krankenhaus. Nach Auskunft der Bundespolizei wurde der Mann gegen 20 Uhr im Regionalexpress von Hamburg nach Flensburg ohne Fahrschein erwischt. Der Zugbegleiter bat die Polizisten in Neumünster um Hilfe, weil der junge Mann den Zug verlassen sollte. Der Mann...

