Bahnhof Neumünster : So haben sich die Pendler auf den Lokführerstreik eingestellt

Der Lokführerstreik hat auch den Bahnhof von Neumünster quasi lahmgelegt. Doch die Pendler scheinen bereits am ersten Tag Lösungen gefunden zu haben.

Neumünster | Wo sonst hektische Betriebsamkeit herrscht, war am Mittwochmorgen nichts als gähnende Leere. Zur besten Pendlerzeit wirkte der Bahnhof von Neumünster wie leergefegt. Offenbar hatten sich die Reisenden rechtzeitig auf den Beginn des Lokführerstreiks eingestellt. Niemand wartete an den Gleisen auf den Zug. Kein Zug rollte ein, niemand konnte am Verkehrs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.