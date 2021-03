Traditionsfirma in Neumünster : Bäckerei Wriedt & Zelle schließt nach 66 Jahren

Backwaren werden noch bis Ende März am Hauptsitz in Tungendorf und den Filialen in Einfeld und Bordesholm verkauft.

Neumünster | Seit 66 Jahren gibt es die Bäckerei und Konditorei Wriedt & Zelle am Oberjörn 32 in Neumünster-Tungendorf. Doch Ende März ist Schluss: Bäckermeister Wolfgang Zelle (69) und sein Kompagnon, der Kaufmann Volker Budack (71), geben den Traditions- und Innungsbetrieb auf. Tante-Emma-Flair Noch zwei Wochen, danach läuft bis Mitte April der Abverkauf d...

