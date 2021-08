B430 zeitweise gesperrt : Vier Verletzte nach Unfall bei Neumünster – Polizei wertet Dashcam aus

Die Feuerwehr Wasbek betreute zusammen mit dem Rettungsdienst die verunfallten Personen und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der Bereich auf der B430 sowie die Autobahnabfahrt waren zeitweise gesperrt.

Neumünster | Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B430 sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 22 Uhr in Höhe der A7-Anschlussstelle Neumünster-Mitte zwei Fahrzeuge kollidiert. Zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Dabei dürfte ihr auch eine sogenannte Dashcam helfen, die an der Fronts...

