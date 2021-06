Ex-Media-Markt-Gebäude : Radhändler B.O.C. und „Meine Küche“ beleben Brache an der Rendsburger Straße

Seit 2015 stand die Gewerbeimmobilie an der Rendsburger Straße 82 in Neumünster leer. Jetzt tut sich etwas. Im Sommer wollen hier der Küchenfachmarkt Meine Küche und die Bike & Outdoor Company Filialen eröffnen.

Neumünster | Einst hatte hier Möbel Brügge seinen Sitz, seit dem Umzug von Nachfolger Media Markt in die Holsten-Galerie 2015 herrschte Leerstand. Jetzt wird die große Gewerbebrache aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt: Im Sommer will der nach eigener Aussage größte Fahrradhändler Bike & Outdoor Company (B.O.C.) an dem Standort seine 39. Deutschland-Filiale eröffne...

