Bürgerentscheid in Neumünster? : Autofreier Großflecken: Das sagen Bürger, Handel und Fraktionen

Der Vorstoß der Grünen, erneut einen Bürgerentscheid zum Thema autofreier Großflecken auf die Beine zu stellen, stößt in Neumünster auf ein geteiltes Echo.

Neumünster | Die Ankündigung der Grünen, bei der kommenden Ratsversammlung am Dienstag, 15. Februar, per Antrag einen erneuten Bürgerentscheid zur Sperrung des Großfleckens für den Durchgangsverkehr zu erwirken, stößt nicht nur in der Politik auf ein geteiltes Echo, sondern auch bei den Bürgern und Geschäftsleuten. So reagiert das Netz Auf der Facebook-Seite...

