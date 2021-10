Von der Polizei ausgebremst : Bordesholmer rast alkoholisiert in Schlangenlinien durch Neumünster

Am Freitagabend fasste die Polizei einen Autofahrer aus Bordesholm, der stark alkoholisiert in Neumünster unterwegs war.

Neumünster | Am Freitag gegen 23.10 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster ein VW Passat in der Rendsburger Straße auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien fahrend stadtauswärts unterwegs war. Die Polizei forderte den Mann zum Anhalten auf, doch der 31-jährige Bordesholmer fuhr weiter in ...

