Nach Frontalzusammenstoß : Autobahnzufahrt Blumenthal zur A215 war über vier Stunden blockiert

Einen Autofahrerin fuhr auf die Autobahnauffahrt – trotz Gegenverkehrs.

Bordesholm | Nach einem Unfall im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Blumenthal zur Autobahn 215 in Fahrtrichtung Kiel gab es am Dienstag erhebliche Verkehrsbehinderungen. In dem Einmündungsbereich stießen um 5.46 Uhr zwei Pkw frontal zusammen, so dass die Zufahrt zur Autobahn blockiert wurde. Zwei Fahrzeuge kollidiert Die 51 Jahre alte Fahrerin des VW Gol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.