A7 in Richtung Norden : Schwertransport blockiert vier Stunden die Autobahnabfahrt Neumünster-Mitte

Am Mittwoch zwischen 17.15 Uhr und 21.30 Uhr konnten Autofahrer in Neumünster-Mitte weder auf die A7 in Richtung Norden auf- noch abfahren. Auch die B430 nach Wasbek war gesperrt.

Neumünster | Ein Schwertransporter ist am Mittwoch gegen 17.15 Uhr beim Abfahren von der A7 direkt auf der Autobahnabfahrt Neumünster-Mitte liegengeblieben. Das schwere Gefährt musste so unglücklich stoppen, dass auch die B430 nach Wasbek beeinträchtigt wurde. Nach Angaben der Polizei war bei dem Schwertransporter ein Kühlschlauch gerissen und Hydraulikflüssigk...

