Auto brennt bei Neumünster : A7-Ausfahrt Neumünster-Nord in Richtung Hamburg zeitweise voll gesperrt

Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Neumünster | Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 17.10 Uhr an der Autobahnausfahrt Neumünster-Nord der A7 in Richtung Hamburg ein Auto in Brand. Das Feuer war aufgrund der starken Rauchentwicklung weithin zu sehen. Insassen blieben unverletzt Die Insassen des Pkw konnten das Auto unbeschadet verlassen. Die Autobahnpolizei war schnell zur Sicherung vor Ort...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.