Neumünster : Ausstellung zur Gewaltprävention in den Räumen des Jugendverbandes

An der Boostedter Straße hat der Kinder- und Jugendschutz der Stadt eine interaktive Ausstellung zur Gewaltprävention organisiert.

Neumünster | „Gerade in der Corona-Zeit ist das Thema häusliche Gewalt ein akutes Thema, deswegen ist gerade jetzt Prävention sehr wichtig“, betont der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber. Daher freue er sich sehr, dass die interaktive Ausstellung „Echt fair“ vom Kinder- und Jugendschutz der Stadt in den Räumen des Jugendverbandes an der Boostedter Straße 3 auf die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.