Ferien-Lese-Club in Neumünster : Junge Leseratten stürmten die Bücherei

Zum Auftakt des Ferien-Lese-Clubs freuten sich viele junge Neumünsteraner über 200 neue Werke, die in der Bücherei für sie reserviert sind und deckten sich für den Urlaub ein.

Neumünster | Henry Weisser (12) und sein kleiner Bruder Theo (9) sowie Lucia Neumann (9) konnten es kaum abwarten. Sie waren unter den ersten Kindern, die sich in diesem Jahr gleich am ersten Tag beim Ferien-Lese-Club (FLC) in der Kinder- und Jugendbücherei in Neumünster neue Bücher aussuchten. Gespannt steuerten alle drei sofort auf das nur für Club-Mitglieder re...

