Aufstallungspflicht für Geflügel : Weiterer Fall von Geflügelpest in Neumünster

Die Aufstallungspflicht gilt weiterhin auch in Neumünster. H5N8 wurde in dieser Woche in Neumünster erneut nachgewiesen.

Neumünster | Seit Beginn dieses Jahres wird ein erneuter Anstieg von positiven Befunden des Virus der aviären Influenza bei Wildvögeln an West- und Ostküste sowie dem Binnenland im Landeslabor verzeichnet.Etwa 70 Prozent aller Geflügelpestnachweise bei Wildvögeln in Deutschland entfallen auf Schleswig-Holstein. „Daher gilt die Aufstallungspflicht für Geflügel auch...

