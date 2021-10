Sticker-Album von Bordesholm : Auf jedem Star-Sticker ist ein Bordesholmer Spieler

Das Sammelfieber hat begonnen: 350 Alben mit Sportlern aus Bordesholm gibt es und die passenden Sticker dazu.

Bordesholm | Mit einem vereinseigenen Album Geschichte schreiben, war die Idee von Julius Döring. Im Mai nahm er mit den Akteuren in Bordesholm Kontakt auf. Als Mitglied des Berliner Start-Ups „Stickerstars“, das seit 2012 Mitglieder in ihren Gemeinschaften verbinden möchte, fand er in Frank Dormeier einen Sponsor. „Für mich war sofort klar, dass ich mich an der A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.