Veranstaltung in Neumünster : Rock-Festival und Poetry Slam: So geht es im August auf der Waldbühne weiter

Liebhaber von Musik und Poetry Slam können sich auf weitere Veranstaltungen auf der Waldbühne in Neumünster freuen. Dort ist in den kommenden Wochen einiges geplant.

Neumünster | Auch in der zweiten Augusthälfte ist auf der Waldbühne am Bad am Stadtwald in Neumünster einiges los. Getreu dem Motto: „Langeweile gibt's in Neumünster nicht mehr!“ finden wieder eine Menge Veranstaltungen auf der erst im Mai eröffneten Bühne statt. Die Stadtwerke Neumünster haben gemeinsam mit der Wittorfer Brauerei einige weitere Angebote für die k...

