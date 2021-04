Früherer Karstadt-Parkplatz : Hier stand einst Neumünsters größter Heizungsbaubetrieb Riedel

Der Großflecken war nicht nur Handelsplatz, sondern auch Standort von Industrie und Gewerbe. Das zeigt die Firma Riedel.

Neumünster | Im Karstadt-Gebäude am Großflecken 4 -10 wird entrümpelt und der Teilabriss vorbereitet. Auf dem nahezu verwaisten früheren Parkplatz werben noch Plakate für einen Besuch von Restaurant und Café im 2. Obergeschoss. Alles Geschichte. Was heute kaum noch jemand weiß: An dieser Stelle war früher einmal Neumünsters größte Heizungsbaufirma Riedel....

