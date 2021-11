Frauenhaus Neumünster : Gewalt und Demütigungen gegen Frauen hören nicht auf: Die Peiniger agieren jetzt digital

Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Im Frauenhaus in Neumünster weiß man: Gewaltbeziehungen sind nach wie vor keine Seltenheit.

Neumünster | Seit 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen jedes Jahr am 25. November Veranstaltungen, bei denen es um die Rechte von Frauen und Mädchen geht. 1999 riefen die Vereinten Nationen für dieses Datum den „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ ins Leben. Als der Gedenk- und Aktionstag zur Stärkung der Frauenrechte offiziell e...

