Gebürtiger Neumünsteraner : Artur Vorbeck wanderte 1962 in die USA aus – und spricht noch immer perfekt Platt

Der 83-jährige Selfmade-Unternehmer aus Las Vegas besucht gerade seine Zwillingsschwester Anneliese Beyer in Faldera, erklärt, was ein „Quietscher“ ist und warum Neumünsters Kneipenszene früher gemütlicher war.

Neumünster | 1962 wanderte Artur Vorbeck nach Los Angeles in Kalifornien/USA aus, machte dort beruflich Karriere als Inhaber eines Malerbetriebs und ist jetzt zu Besuch bei seiner Zwillingsschwester Anneliese Beyer in Faldera. Beim Schwelgen in Neumünster-Erinnerungen sind auch Vorbecks alter Schulkamerad Horst Budelmann und der Holsteinische Courier dabei. Ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.