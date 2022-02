Arbeitsmarktzahlen Januar : Arbeitslosenquote in Neumünster steigt saisonbedingt auf 7,8 Prozent

Im Januar sind in Neumünster 3390 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 184 mehr als im Dezember, aber 690 weniger als vor einem Jahr.

Neumünster | Im Januar haben sich in Mittelholstein mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Dezember. „Die Zahl der Arbeitslosen ist saisonbedingt im Januar angestiegen. Diese jahreszeitlich übliche Entwicklung ändert nichts an meiner Einschätzung, dass der Arbeitsmarkt in Mittelholstein robust ist. Das zeigt der deutliche Rückgang der Zahl der Arbeitslosen und U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.