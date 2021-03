Arbeitsagentur : Lockdown lässt Arbeitslosigkeit in Neumünster weiter steigen

Die Erwerbslosenquote lag im Februar bei 9,8 Prozent. Insgesamt steigt auch die Zahl der Unterbeschäftigten.

Neumünster | Der Lockdown macht sich weiterhin auch in der Arbeitsmarktstatistik bemerkbar. Weil viele Unternehmen in dieser Phase weniger Personal benötigen, bleibt der Februar-Rückgang der Arbeitslosenquote, den es in den vergangenen Jahren gab, derzeit aus. „Gleichzeitig ist aber doch schon ein moderater Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen“, kommentiert Michae...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.