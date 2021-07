Pumpstation Wittorf Neumünster : Arbeiten an den Abwasserpumpen sorgen für Lärm

In der Pumpstation in Wittorf gab es am Sonntagmittag einen Stromausfall. Durch die Reparaturarbeiten kommt es zu Lärmbelästigungen für die Anwohner.

Neumünster | Am Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 13.30 Uhr zu einem Einsatz in der Trafostation der Pumpstation Wittorf an der Padenstedter Landstraße gerufen. Das entpuppte sich laut Berufsfeuerwehr aber als Fehlalarm. Es gab einen Stromausfall bei einem Umspanner, in dessen Folge ein Notstromaggregat ansprang. Weil das Gerät offenbar länger nicht gelaufen ist, ...

