Erste Ernte in Neumünster : Aphria RX GmbH liefert medizinisches Cannabis an Apotheken aus

Jährlich sollen bundesweit bis zu 2600 Kilogramm zu einem Preis von 4,30 Euro pro Gramm abgegeben werden.

Neumünster/Berlin | Die Aphria RX GmbH in Neumünster hat die erste Ernte von medizinischem Cannabis für die Weitergabe an Apotheken in Deutschland eingefahren. Der Anbau erfolgte unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards, so ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Cannabis zu medizinischen Zwecken Zeitgleich begann das Bundesamt für Arzneimittel u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.