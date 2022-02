Nach Abwahl der Amtsdirektorin : Anja Kühl spricht von Mobbing und weinenden Mitarbeitern im Bordesholmer Rathaus

„Die tiefe Spaltung unter den Mitarbeitern hat es schon lange vor meiner Zeit im Rathaus gegeben“, sagt Anja Kühl, die in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Sie spricht von Schimpfworten und Handgreiflichkeiten.

Bordesholm | Am Dienstagabend ist die Abwahl der Bordesholmer Amtsdirektorin im zweiten Wahlgang bestätigt worden. Damit ist Anja Kühl, die seit Sommer 2019 im Amt war, in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden und ist nun nicht mehr zeichnungsberechtigt. Als Grund für das zweistufige Abwahlverfahren wurde das fehlende Vertrauen in eine „amtsangemessene Amtsf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.