Polizei sucht Zeugen : Wer griff den E-Roller-Fahrer an der Bahnhofstraße in Neumünster an?

Die Polizei in Neumünster sucht Zeugen, die gesehen haben, wie ein 28-Jähriger in der Innenstadt von Neumünster von mehreren Leuten geschlagen wurde.

Neumünster | Nach einem handfesten Streit in der Innenstadt von Neumünster, der sich bereits Ende Mai ereignete, sucht die Polizei seit Montag öffentlich nach den Tätern. Laut Polizeisprecher Michael Heinrich ereignete sich die Tat, an der mehrere Personen beteiligt gewesen seien sollen, am 30. Mai gegen 20.10 Uhr an der Bahnhofstraße in Höhe der Unterführung zur ...

