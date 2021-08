Neumünster : Richtfest: An der Christianstraße entsteht das nächste bunte Haus

Auf dem Komplex des ehemaligen Stadtgartens an der Christianstraße entstehen 22 neue Wohnungen. Wenn alles fertig ist, wird das Gebäude vom „Verein Polychrom Kunst im öffentlichen Raum“ bunt angemalt.

Neumünster | Es wird ein besonders bunter Lebensraum: Auf der Baustelle an der Christianstraße 51 bis 53 in Neumünster wurde jetzt Richtfest gefeiert. Auf dem Komplex des ehemaligen Stadtgartens, das der Bauträger von der Stadt kaufte, sollen 22 neue Wohnungen entstehen. Anfang 2022 sollen die Mieter in die zwischen 44 bis 105 Quadratmeter großen Einheiten einzieh...

