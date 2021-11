Boostedt : Am Wochenende startet der Martinsmarkt im Hof Lübbe

Rund 30 Aussteller präsentieren am Wochenende Kunsthandwerk auf Hof Lübbe in Boostedt. Dort findet der Martinsmarkt statt.

Boostedt | Bereits zum zehnten Mal startet am Wochenende vom 6. und 7. November im Boostedter Hof Lübbe der Martinsmarkt. „Gerade in dieser schwierigen Zeit wollen wir mit einem bunten, fröhlichen Martinsmarkt den Menschen eine Abwechslung bieten“, erklärt Veranstalter Sven Reents von Bacos Events aus Neumünster. Am Sonnabend geht der Markt von 13 bis 18 Uhr, am...

