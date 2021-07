Größtes Kinderfest im Norden : Alvaro Soler, Leony und Mike Singer kommen zum R.SH-Kindertag nach Neumünster

Am 21. und 22. August feiert der Kieler Radiosender den 30. Geburtstag der beliebten Kinderparty an einem ganzen Wochenende. Wer dabei sein will, muss sich für die Tickets im Internet anmelden.

Neumünster | In diesem Jahr ist es wieder soweit: Der R.SH-Kindertag, das größte Kinderfest des Nordens, ist zurück. Der Kieler Radiosender feiert in Neumünster den 30. Geburtstag der beliebten Kinderparty an einem ganzen Wochenende, wie R.SH am späten Montagnachmittag der Presse bekanntgibt. Mit dabei sind Alvaro Soler, Leony und Mike Singer. Abenteuertag im g...

