Alte Schule in Rickling : „Meersehen“: Erste Schau in Pandemiezeiten

Mit der Ausstellung hat die Alte Schule in Rickling erstmals wieder ihre Türen geöffnet. Künstlerin Anne Haß aus Schwentinental zeigt 22 ihrer Werke.

Rickling | „Ja, es gibt wieder mehr zu sehen“, freute sich Quartiersmanagerin Jessica Wölm von der Diakonie Altholstein am Sonntag bei der ersten Ausstellung in der Coronapandemie in der Alten Schule in Rickling. Am 27. September 2020 feierten Ricklings Ortspolitiker gemeinsam mit den Unterstützern, Beteiligten und Begleitern des Kultur- und Gemeindeprojektes „A...

