Alte Obstwiese Neumünster : Neuer Unterstand und Erweiterung der Blühwiese

Fast alle Veranstaltungen des Vereins Alte Obstwiese fallen aus. Die Ehrenamtler entwickeln die Fläche dennoch weiter.

Neumünster | Das Obstblütenfest, das der Verein Alte Obstwiese am 2. Mai starten wollte, fällt aus. Auch Schüler- und Kitagruppen dürfen coronabedingt aktuell die Streuobstwiese an der Kieler Straße 515 nicht besuchen und Schnitt- und Veredelungskurse wurden abgesagt. Den Kopf in den Sand stecken die Ehrenamtler aber nicht. Sie entwickeln das rund drei Hektar groß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.