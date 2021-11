Neumünster : Alles außer Corona – mehr als 100 Kinder liegen in der Kita Einfeld flach

Alle reden von Corona, doch auch andere Infektionskrankheiten greifen um sich. Bestes Beispiel: In der Kita in Einfeld sind so viele Kinder und Mitarbeiter krank, dass der Betrieb vorerst eingestellt wird.

Neumünster | Die Stadt Neumünster muss am Freitag, 12. November, und voraussichtlich Montag, 15. November, das Familienzentrum Kita Einfeld am Bollbrück 1a vorübergehend schließen. Es sind schlichtweg kaum noch Kinder zu betreuen und kaum Mitarbeiter zur Verfügung, die die Arbeit leisten könnten. Husten, Schnupfen, Heiserkeit Wie Stadtsprecher Stephan Beitz ...

