Auch Online-Angebote : Das ist das Programm der Aktivwochen für Ältere 2022 in Neumünster

Nachdem die Aktivwochen für Ältere in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausfallen mussten, startet das Angebot nun in seine 43. Auflage.

Neumünster | Mit 33 Veranstaltungen starten wieder die Aktivwochen für Ältere in Neumünster in der Zeit vom 13. bis 31. März. „Damit können wir nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das Programm wieder in altbewährtem Umfang starten“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber. Die letzten Aktivwochen 2019 seien mit rund 800 Senioren sehr gut besucht gewesen. St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.