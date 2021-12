Aktivregion Mittelholstein : Großes Geld für gute Ideen: Jetzt Förderantrag stellen

Bis zum 8. Februar können wieder Anträge für eine Förderung durch die Aktivregion Mittelholstein gestellt werden.

Bordesholm | Der Generationenspielplatz in Wasbek, ein schmuckes Buswartehäuschen für Arpsdorf oder der Outdoor-Fitness-Park in Bordesholm sind nur drei Beispiele der 35 Projekte, die in den vergangenen zwei Jahren von Gemeinden, Verbänden und Vereinen eingereicht wurden und eine Förderung aus dem Regionalbudget der Aktivregion Mittelholstein erhalten haben. ...

