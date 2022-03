Mit Beatrix von Storch : AfD startet inoffiziellen Landtagswahlkampf mit Anti-Corona-Demo in Neumünster

Die AfD-Landesspitze und die stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei nahmen an dem Aktionstag in Neumünster teil. Ein breites Bündnis hielt eine Gegenkundgebung ab.

Neumünster | Die AfD ist am Sonnabend inoffiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. In Neumünster nahm die gesamte AfD-Spitze Schleswig-Holsteins an einer bundesweiten Demonstrationsveranstaltung unter dem Motto „Gesund ohne Zwang“ gegen die Impfpflicht teil. Neben Spitzenkandidat Jörg Nobis waren auch der Landtagsabgeordnete Claus Schaffer und Christine Ande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.