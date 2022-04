Neumünster : Achtjährige auf Spielplatz geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Weil sie die Schaukel auf dem Spielplatz nicht freigeben wollte, schlug ein Jugendlicher eine Achtjährige an den Hinterkopf.

Neumünster | Am Sonnabend, 2. April, wurde gegen 17.50 Uhr auf dem Spielplatz an der Dithmarscher Straße 6 ein junges Mädchen angegriffen. Die Achtjährige war mit drei Freunden (alle zwischen 7 und 11 Jahre alt ) vor Ort und spielte an und auf den Schaukeln, als drei Jugendliche auf die Kinder zu kamen. Nach einigen verbalen Beleidigungen in Richtung der Kinder...

