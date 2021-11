A7 bei Großenaspe : Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der A7 Höhe Großenaspe wurden am Montagvormittag zwei Personen leicht verletzt. Die Autobahn war gen Süden nur einspurig befahrbar.

Großenaspe | Auf der A7 in Höhe Großenaspe kam es am Montag gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Autobahn war knapp drei Stunden nur einspurig befahrbar. Ford-Fahrer achtete nicht auf den Verkehr Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem For...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.