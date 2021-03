A7 voll gesperrt : Lkw-Unfall: Getränkekisten legen bei Neumünster Verkehr in Richtung Norden lahm

Zwischen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte ereignete sich um 11.25 ein Unfall. Eine Person wurde verletzt.

Neumünster | Auf der A7 geht in Richtung Norden zurzeit gar nichts mehr. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag gegen 11.25 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte. In den Unfall sind zwei Lkw verwickelt. Ein Lastwagen hatte Getränkekisten geladen, diese wurden vom Aufl...

