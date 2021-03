A21 bei Wankendorf : Opel-Fahrer überholt mit 160 Sachen auf dem Standstreifen

Die Polizei konnte den 32-jährigen Fahrer stoppen und sucht jetzt Zeugen.

Susanne Otto

26. März 2021, 14:06 Uhr

Wankendorf | Am Freitag gegen 10.08 Uhr ist der Fahrer eines silbergrauen Pkw Opel Insignia wie wild auf der Autobahn 21 bei Wankendorf gefahren und hat andere Menschen gefährdet. Das Ganze passierte in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Wankendorf und Bornhöved.

Vom Standstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen

Der Beschuldigte fuhr mit dem Insignia mit BER-Kennzeichen (Bernau bei Berlin) Tempo 160 und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer rechts über den Standstreifen. Anschließend wechselte der Opel-Fahrer vom Standstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen, wobei einige Verkehrsteilnehmer eine Notbremsung einleiten mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zu einem Verkehrsunfall kam es nicht.

Die Polizei sucht weitere Zeugen

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Pkw an der Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd stoppen und den 32-jährigen Fahrzeugführer aus Bernau kontrollieren. Die Staatsanwaltschaft Kiel leitete ein Strafverfahren ein.

Die Polizei sucht in diesem schwerwiegenden Straßenverkehrsdelikt nach weiteren Geschädigten und Zeugen des Vorfalls. Die Fahrer dieser Fahrzeuge werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Bad Segeberg unter der Tel. 04551 / 884-0 in Verbindung zu setzen.