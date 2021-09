Lkw-Unfall : A21 ab Wahlstedt in Richtung Daldorf voll gesperrt

Ein voll beladener Laster ist verunglückt. Mit der Bergung wurde begonnen.

Wahlstedt | Die A21 zwischen Wahlstedt und Daldorf ist in Richtung Kiel voll gesperrt. Dort hat es aus bisher ungeklärter Ursache einen Lkw-Unfall gegeben. Fahrer blieb unverletzt Wie die Polizei in Bad Segeberg berichtet, ist der Laster gegen 8.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, auf die rechte Fahrzeugseite gekippt und sitzt jetzt in dem Wall ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.