A21 Bornhöved : Mehrere Unfälle durch Hagelschauer und Glätte

Auf der A21 zwischen Trappenkamp und Bornhöved hat es in beide Fahrtrichtungen mehrere Unfälle gegeben.

Bornhöved/Trappenkamp | Hagelschauer und plötzliche Glätte haben am späten Donnerstagnachmittag zu mehreren Unfällen auf der A21 geführt. Beide Fahrtrichtungen waren betroffen. Mindestens drei Unfälle Gegen 17 Uhr prasselten starke Hagelschauer nieder und verwandelte die Autobahn in eine Eisfläche. Die Autobahnpolizei spricht von mindestens drei Unfällen, an denen mehr...

