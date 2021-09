A 21 bei Wahlstedt : Falschfahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Die Polizei sucht den Falschfahrer und Zeugen für den Unfall auf der Abfahrt von der A 21.

von Susanne Otto

17. September 2021, 14:44 Uhr

Wahlstedt | Auf der A 21 ist es am Donnerstagabend an der Anschlussstelle Wahlstedt in Richtung Kiel (Norden) zu einem Verkehrsunfall durch einen Falschfahrer gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 41-jähriger BMW-Fahrer gefolgt von einem 31-jährigen Fahrer eines Mercedes Vito um 20.19 Uhr von der Autobahn an der Abfahrt Wahlstedt ab, um weiter auf die B 205 in Richtung Neumünster zu gelangen. Da kam ihnen im Bereich der langgezogenen Linkskurve ein Pkw entgegen. Der vorausfahrende BMW-Fahrer bremste abrupt ab, so dass es zum Auffahrunfall mit dem folgenden Vito kam.

Fahrer eine hellen Kleinwagens gesucht

Bei dem Falschfahrer-Auto soll sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. eine Fahndung blieb erfolglos. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg suchen sowohl den Verursacher als auch Zeugen und bitten unter Tel. 04551 / 8843-440 um Hinweise.